Choque de tráileres en la de Occidente deja un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 18:13:12
Zinapécuaro, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- Un saldo de una persona herida y cuantiosos daños materiales, fue el que dejó el choque de dos tráileres, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente), en este municipio.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que a la altura del kilómetro 202+256 de la referida carretera, se había registrado el choque de dos camiones.

 

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

 

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al choque de un tráiler nodriza y otro de carga el cual habría sido ocasionado por una falla mecánica en una de las unidades.

