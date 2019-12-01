Choque entre militares y policías con célula armada en La Ruana, Michoacán, deja tres abatidos y tres agentes heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 12:24:48

Buenavista, Mich., a 31 de enero de 2026.— Un violento enfrentamiento armado registrado en las inmediaciones de la tenencia de La Ruana dejó como saldo tres presuntos integrantes del crimen organizado muertos, así como un elemento del Ejército Mexicano y dos policías estatales heridos.

Los hechos ocurrieron cuando personal militar y agentes de la Guardia Civil realizaban un operativo de vigilancia en la zona serrana de Buenavista. Al circular por una de las vialidades de acceso a La Ruana, los uniformados fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego, desatando un intenso intercambio de disparos.

Tras repeler la agresión, las fuerzas de seguridad lograron abatir a tres de los atacantes, mientras que otros integrantes del grupo criminal consiguieron huir hacia áreas de difícil acceso en la sierra. Durante la acción, un militar resultó lesionado, al igual que dos elementos de la policía estatal.

Los heridos fueron evacuados de inmediato y trasladados al Hospital Militar ubicado en el cuartel de Apatzingán, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reporta estable.

En el lugar del enfrentamiento, las autoridades aseguraron 12 cargadores abastecidos con aproximadamente 300 cartuchos útiles para armas de alto poder, además de dos chalecos tácticos con camuflaje verde pixelado y dos placas balísticas, lo que evidencia el alto nivel de armamento del grupo agresor.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos de los fallecidos, que permanecen en calidad de desconocidos, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Apatzingán.

Mientras tanto, se mantiene un despliegue operativo de fuerzas federales, estatales y municipales en la región con el objetivo de ubicar y detener a los responsables que lograron escapar tras el enfrentamiento.