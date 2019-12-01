Dejan dos cuerpos cubiertos con sábanas en la Apatzingán – Buenavista, Michoacán; habrían muerto por una explosión

Buenavista, Mich., a 31 de enero de 2026.— La violencia volvió a estremecer la región de Tierra Caliente la mañana de este viernes, luego de que fueran localizados dos cuerpos sin vida, cubiertos con sábanas y abandonados sobre la carretera Apatzingán–Buenavista, en las inmediaciones del Rancho La Virgen.

El hallazgo se registró alrededor de las 9 de la mañana, cuando automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos personas tiradas a un costado de la cinta asfáltica. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que los cuerpos se encontraban semidesnudos y con severas lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que evidenciaba un acto de extrema violencia.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que las víctimas hayan perdido la vida a consecuencia de la activación de un artefacto explosivo improvisado, aunque en el lugar no se localizaron indicios visibles. Ambas personas permanecen en calidad de desconocidas.

La zona fue acordonada y resguardada por corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense.

Este nuevo hecho violento se suma a la ola de inseguridad que persiste en la región, donde el uso de métodos cada vez más letales mantiene en alerta a la población y a las autoridades estatales.