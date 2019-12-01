Preliberados del Sistema Penitenciario adquieren instrucción técnica para emprender negocios

Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- La Coordinación del Sistema Penitenciario informa que 15 personas preliberadas recibieron las herramientas fundamentales que les garantizan su pronta reintegración social. Tras un periodo de cuatro meses de instrucción en ocho módulos, ahora cuentan con los conocimientos necesarios para emplearse o iniciar su propia microempresa en el área de reparación de celulares.

Se trata de la primera generación de personas preliberadas beneficiadas con una formación especializada, la cual se concretó gracias a un acuerdo institucional con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (Icatmi). Estas personas ahora cuentan con el documento que acredita su instrucción técnica, lo que les permitirá ingresar al mercado laboral para apoyar al ingreso familiar.

“Enfrentarse a la sociedad no es fácil para quienes venimos de un proceso penitenciario pero gracias a todos ustedes hoy nos sentimos más preparados, más fuertes y con mayores posibilidades de reconstruir nuestras vidas con dignidad, nos vamos con el aprendizaje, la motivación y el firme compromiso de hacer valer cada herramienta que hoy se nos entrega”, destacó una de las personas preliberadas.

Durante el evento de clausura y entrega de constancias, a la que asistieron autoridades penitenciarias y del Icatmi, la directora de Reinserción Social, Patricia Frausto, destacó la importancia de este programa que a través de la Dirección de Ejecución Penal se realiza en favor de las personas que son acreedoras al beneficio de preliberación.