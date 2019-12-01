Claudia Sheinbaum confirma ataque del crimen organizado contra funcionario en Colima; ya hay detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 12:02:34

Ciudad de México, 10 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el ataque armado contra un alto funcionario de Seguridad en Colima fue perpetrado por grupos delictivos de la entidad, aunque aseguró que la víctima se encuentra estable y fuera de peligro.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo informó que ya hay personas detenidas por estos hechos, y adelantó que el Gabinete de Seguridad brindará mayores detalles en las próximas horas.

“Son grupos delictivos de Colima… está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también”, declaró.

El ataque ocurrió el pasado martes, cuando el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue agredido a balazos mientras circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, en la zona norte de la capital.

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el funcionario resultó herido, pero permanece bajo atención médica y en condición estable.