Autoridades dan a conocer resultados de seguridad en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:03:02

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre 2025.- Como resultado de las acciones encabezadas por elementos de Defensa y GN, junto con

Semar, FGR, SSPC y autoridades locales, dentro del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, se detuvieron a dos personas y se aseguraron 120 cartuchos y un vehículo.

Estas acciones tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, trabajadores y dueños de establecimientos, por lo que se realizan recorridos a pie y patrullajes de vigilancia en las huertas de aguacate y limón de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Zitácuaro.

Es de mencionar que, del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, han sido detenidas 180 personas, se han asegurado 76 armas de fuego, 7,620 cartuchos, 384 cargadores, 160 vehículos, 120 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo.

Así como 30 kilos de marihuana, 762 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.

Además de que 10 campamentos y 30 tomas clandestinas fueron inhabilitadas.