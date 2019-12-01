Presenta Querétaro avances en seguridad penitenciaria contra la extorsión

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Querétaro es reconocido como uno de los sistemas penitenciarios más sólidos del país, esto en el marco de la estrategia federal para combatir la extorsión, la cual incluye medidas como el próximo bloqueo de señal telefónica en reclusorios, mismas que fueron anunciadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El sistema penitenciario del estado cuenta con tecnología de última generación, como sistemas biométricos, aduanas de seguridad y monitoreo permanente, además de protocolos estrictos para el ingreso de visitantes y personal. En septiembre de este año se entregó el Complejo Penitenciario de Medidas Especiales de Seguridad, único en el país por su arquitectura y equipamiento, lo que constituyen acciones que fortalecen la gobernabilidad y la prevención al interior de los centros.

Ninguno de los cuatro centros penitenciarios del estado representa riesgo para la sociedad, gracias a estándares de seguridad, control interno y supervisión. En octubre de 2025, Querétaro cumplió más de ocho años sin riñas colectivas, motines, fugas ni homicidios, y más de dos años sin detectar celulares o recibir denuncias por extorsión desde los centros penitenciarios.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, Querétaro obtuvo una calificación histórica de 9.10, la más alta del país, manteniéndose por séptimo año consecutivo en primer lugar nacional en respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Con estas acciones, el estado reafirma su compromiso con un modelo penitenciario seguro, moderno y centrado en la dignidad humana, que contribuye a la paz y seguridad de las familias queretanas.