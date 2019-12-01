Por problemas vecinales ultiman a un hombre en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 19:51:23

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Un pleito vecinal terminó con un hombre ultimado a tiros por otro sujeto, hechos registrados en la colonia La Verónica de la cabecera municipal Ciudad Hidalgo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Manzana 22 habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Gildardo G., de 35 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que la esposa del ahora occiso informó que fue su vecino el que asesinó a su esposo.