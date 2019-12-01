Por presuntos nexos con grupos criminales, procesan a 11 policías municipales de Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 13:19:01

Cintalapa, Chiapas, a 6 de enero 2026.- Un total de 11 policías municipales de Chiapas fueron procesados por presuntos nexos con el crimen organizado, derivado de la revisión de la situación legal y administrativa de 156 uniformados de la entidad.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Fiscalía de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien informó los resultados del operativo interinstitucional realizado hace unos días en los municipios de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, en el que participaron fuerzas federales y estatales.

Asimismo, el funcionario explicó que como resultado de estos operativos y cateos en corporaciones municipales, se logró identificar a 156 personas que ejercían funciones de policías municipales, quienes fueron trasladadas a la Fiscalía estatal.

En ese sentido, Llaven Abarca resaltó que fueron asegurados 200 teléfonos celulares y precisó que del total de elementos, 101 fueron hombres y 55 mujeres.

Igualmente detalló que tras las entrevistas, la revisión de expedientes laborales, administrativos y de control de confianza, un total de 11 elementos fueron judicializados y presentados ante el órgano jurisdiccional por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.