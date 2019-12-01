Alerta invernal en el noreste de EE.UU.: 56 millones en riesgo por fuerte tormenta de nieve

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 22:57:46

Nueva York, EE.UU., 21 de febrero de 2026.- Una potente tormenta invernal mantiene bajo alerta a cerca de 56 millones de personas en el noreste de Estados Unidos, incluyendo a 14 millones de habitantes de Nueva York, donde se activó una advertencia por tormenta de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta ante la intensificación del sistema que afecta al Atlántico medio y la zona de los Apalaches. Se trata de la primera advertencia de esta magnitud para Nueva York en nueve años.

Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve de entre 23 y 45 centímetros en ciudades como Filadelfia, Delaware, Boston y la propia Nueva York, además de fuertes ráfagas de viento que podrían complicar el transporte y las actividades cotidianas.

La tormenta terminará de consolidarse este domingo y sus efectos se extenderán hasta el lunes, con condiciones climáticas adversas en un amplio sector del noreste del país.