Cae banda de talamontes en Michoacán: detienen a 14 presuntos delincuentes con 3 camiones llenos de madera en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 20:21:45

Uruapan, Mich., a 21 de febrero de 2026.— Un duro golpe contra la tala ilegal se registró en la región Occidente del país, luego de que 14 presuntos integrantes de una banda dedicada al transporte clandestino de madera fueran detenidos en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con información oficial, la detención ocurrió sobre la carretera Uruapan–Morelia, a la altura de la colonia La Cofradía, donde autoridades federales interceptaron a los ahora detenidos cuando presuntamente trasladaban madera sin acreditar su legal procedencia, un delito que atenta directamente contra los recursos naturales del estado.

El operativo fue encabezado por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con personal de la PROFEPA, quienes tras la revisión correspondiente procedieron a asegurar a los implicados y ponerlos a disposición de la autoridad ministerial.

Los 14 sujetos, todos de sexo masculino, fueron trasladados a la subsede de la Policía Federal Ministerial en Uruapan, donde quedaron bajo resguardo mientras se integra la carpeta de investigación por delitos contra la biodiversidad, en su modalidad de transporte ilegal de recursos forestales.

Autoridades no descartan que los detenidos formen parte de una red organizada de tala clandestina, una de las principales amenazas ambientales en Michoacán, donde amplias zonas forestales han sido devastadas por grupos que lucran con la explotación ilegal de los bosques.