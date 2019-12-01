Condenan a más de 27 años de prisión a responsables de homicidio en Pénjamo

Condenan a más de 27 años de prisión a responsables de homicidio en Pénjamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 22:08:30
Guanajuato, Guanajuato, a 21 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato consiguió una sentencia condenatoria ejemplar de 27 años y seis meses de cárcel en contra de José Remedios “N”, alias “el danonino”; Víctor Manuel “N”, alias “el bebé”; y Jonathan “N”, alias “el chiquis”, luego de que se acreditara su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones judiciales establecieron que los hechos se registraron el 7 de mayo de 2022, cerca de las 20:30 horas, en un domicilio de la comunidad de Churipitzeo, en el municipio de Pénjamo. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy sentenciados llegaron al sitio en motocicletas, ingresaron de manera violenta al inmueble y privaron de la libertad a la víctima.

Tras sacarla por la fuerza, la obligaron a subir a una motocicleta mientras era golpeada, y posteriormente se retiraron del lugar. Tiempo después, la persona fue localizada con múltiples lesiones en las inmediaciones del bulevar Javier Méndez, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y científicas que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y demostrar la participación directa de los responsables. Con base en estos elementos, el Tribunal dictó la sentencia condenatoria, que además de la pena privativa de la libertad contempla multa económica, reparación integral del daño y la suspensión de sus derechos político-electorales, como parte de las sanciones legales establecidas.

