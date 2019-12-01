Atropellamiento y fuga en plena avenida Madero: Mujer queda al borde de la muerte tras ser arrollada en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 23:49:53

Morelia, Mich., a 21 de febrero de 2026.— La avenida Madero Poniente volvió a teñirse de tragedia la noche de este sábado, cuando una mujer fue embestida violentamente por un vehículo cuyo conductor, lejos de detenerse, pisó el acelerador y huyó del lugar, dejándola gravemente herida sobre el asfalto.

El estremecedor hecho ocurrió a la altura de la colonia Niños Artilleros. Testigos relataron que la víctima intentaba cruzar la transitada vialidad cuando fue impactada de manera repentina. El golpe fue tan fuerte que la mujer quedó tendida, mientras el responsable desaparecía en la oscuridad, sin prestar auxilio.

Paramédicos arribaron de inmediato para estabilizarla en el sitio y trasladarla de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta delicado. La escena generó conmoción entre vecinos y automovilistas, quienes observaron con indignación cómo otro caso de atropellamiento con fuga sacude a la capital michoacana.

Elementos policiales desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicar al conductor responsable, mientras se revisan cámaras de vigilancia y testimonios que permitan dar con el vehículo implicado.