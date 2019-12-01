Atropellamiento y fuga en plena avenida Madero: Mujer queda al borde de la muerte tras ser arrollada en Morelia, Michoacán 

Atropellamiento y fuga en plena avenida Madero: Mujer queda al borde de la muerte tras ser arrollada en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 23:49:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 21 de febrero de 2026.— La avenida Madero Poniente volvió a teñirse de tragedia la noche de este sábado, cuando una mujer fue embestida violentamente por un vehículo cuyo conductor, lejos de detenerse, pisó el acelerador y huyó del lugar, dejándola gravemente herida sobre el asfalto.

El estremecedor hecho ocurrió a la altura de la colonia Niños Artilleros. Testigos relataron que la víctima intentaba cruzar la transitada vialidad cuando fue impactada de manera repentina. El golpe fue tan fuerte que la mujer quedó tendida, mientras el responsable desaparecía en la oscuridad, sin prestar auxilio.

Paramédicos arribaron de inmediato para estabilizarla en el sitio y trasladarla de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta delicado. La escena generó conmoción entre vecinos y automovilistas, quienes observaron con indignación cómo otro caso de atropellamiento con fuga sacude a la capital michoacana.

Elementos policiales desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicar al conductor responsable, mientras se revisan cámaras de vigilancia y testimonios que permitan dar con el vehículo implicado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atropellamiento y fuga en plena avenida Madero: Mujer queda al borde de la muerte tras ser arrollada en Morelia, Michoacán 
Muerte en una brecha: riña termina en homicidio a balazos en Aquila, Michoacán
Miedo se apodera de la noche en Uruapan, Michoacán: ultiman a dos mujeres y dejan a un hombre herido en plena calle
Condenan a más de 27 años de prisión a responsables de homicidio en Pénjamo
Más información de la categoria
Miedo se apodera de la noche en Uruapan, Michoacán: ultiman a dos mujeres y dejan a un hombre herido en plena calle
Alerta invernal en el noreste de EE.UU.: 56 millones en riesgo por fuerte tormenta de nieve
Cae banda de talamontes en Michoacán: detienen a 14 presuntos delincuentes con 3 camiones llenos de madera en Uruapan
Indignación en Tabasco: Ultiman a menor de 15 años y lo abandonan con mensaje en el municipio de Centro
Comentarios