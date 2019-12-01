Indignación en Tabasco: Ultiman a menor de 15 años y lo abandonan con mensaje en el municipio de Centro

Indignación en Tabasco: Ultiman a menor de 15 años y lo abandonan con mensaje en el municipio de Centro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 19:46:18
Centro, Tabs., a 21 de febrero de 2026.— La violencia cruzó otra vez una línea que parecía impensable. Un menor de entre 12 y 15 años fue ultimado y abandonado con un mensaje intimidatorio en una zona rural del municipio de Centro, en un crimen que ha desatado indignación, miedo y una oleada de cuestionamientos sobre la seguridad en el estado.

El hallazgo ocurrió al amanecer. Vecinos que transitaban por el lugar dieron aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo decapitado del adolescente tirado a un costado del camino, junto a una cartulina con amenazas. La escena fue acordonada de inmediato por fuerzas estatales y federales, mientras peritos realizaban las primeras diligencias.

Aunque oficialmente no se ha confirmado la autoría del mensaje, de manera preliminar se señala al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por la disputa entre células del crimen organizado que pelean territorio en la región. La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y aseguró que no habrá impunidad.

El impacto del crimen no sólo radica en la brutalidad del acto, sino en la edad de la víctima. Que un adolescente aparezca ejecutado y utilizado como vehículo de intimidación criminal enciende todas las alarmas. Organizaciones civiles han advertido desde hace meses sobre el riesgo creciente de reclutamiento y exposición de menores a redes delictivas en la entidad.

