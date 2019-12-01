Muerte en una brecha: riña termina en homicidio a balazos en Aquila, Michoacán

Muerte en una brecha: riña termina en homicidio a balazos en Aquila, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 23:38:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Aquila, Mich., a 21 de febrero 2026.– La violencia volvió a teñir de rojo los caminos rurales de la costa michoacana. La tarde de este sábado, un hombre de 32 años fue asesinado a balazos tras una presunta riña en la brecha que conecta la comunidad de Ostula con Estopila, en un episodio que estremeció a vecinos y dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad de la tranquilidad en la región.

La víctima fue identificada como José Mauricio G., quien, de acuerdo con los primeros reportes, habría sostenido una discusión con otro sujeto aún no identificado. Lo que comenzó como un intercambio de palabras subió rápidamente de tono hasta que uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, sin dar oportunidad de escape.

Los estruendos rompieron la calma de la tarde. Testigos relataron que, tras las detonaciones, el agresor huyó del lugar, dejando a José Mauricio tendido sobre la terracería, sin vida. Fueron habitantes de la zona quienes, consternados, dieron aviso a las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias. Peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

Hasta el momento, el presunto responsable permanece prófugo. Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero del agresor.

En una brecha polvorienta que suele ser transitada por trabajadores y familias de la región, hoy quedó marcada una escena que vuelve a encender las alarmas en Aquila: una discusión, un arma, y una vida truncada en cuestión de segundos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atropellamiento y fuga en plena avenida Madero: Mujer queda al borde de la muerte tras ser arrollada en Morelia, Michoacán 
Muerte en una brecha: riña termina en homicidio a balazos en Aquila, Michoacán
Miedo se apodera de la noche en Uruapan, Michoacán: ultiman a dos mujeres y dejan a un hombre herido en plena calle
Condenan a más de 27 años de prisión a responsables de homicidio en Pénjamo
Más información de la categoria
Miedo se apodera de la noche en Uruapan, Michoacán: ultiman a dos mujeres y dejan a un hombre herido en plena calle
Alerta invernal en el noreste de EE.UU.: 56 millones en riesgo por fuerte tormenta de nieve
Cae banda de talamontes en Michoacán: detienen a 14 presuntos delincuentes con 3 camiones llenos de madera en Uruapan
Indignación en Tabasco: Ultiman a menor de 15 años y lo abandonan con mensaje en el municipio de Centro
Comentarios