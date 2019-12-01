Muerte en una brecha: riña termina en homicidio a balazos en Aquila, Michoacán

Aquila, Mich., a 21 de febrero 2026.– La violencia volvió a teñir de rojo los caminos rurales de la costa michoacana. La tarde de este sábado, un hombre de 32 años fue asesinado a balazos tras una presunta riña en la brecha que conecta la comunidad de Ostula con Estopila, en un episodio que estremeció a vecinos y dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad de la tranquilidad en la región.

La víctima fue identificada como José Mauricio G., quien, de acuerdo con los primeros reportes, habría sostenido una discusión con otro sujeto aún no identificado. Lo que comenzó como un intercambio de palabras subió rápidamente de tono hasta que uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, sin dar oportunidad de escape.

Los estruendos rompieron la calma de la tarde. Testigos relataron que, tras las detonaciones, el agresor huyó del lugar, dejando a José Mauricio tendido sobre la terracería, sin vida. Fueron habitantes de la zona quienes, consternados, dieron aviso a las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias. Peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

Hasta el momento, el presunto responsable permanece prófugo. Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero del agresor.

En una brecha polvorienta que suele ser transitada por trabajadores y familias de la región, hoy quedó marcada una escena que vuelve a encender las alarmas en Aquila: una discusión, un arma, y una vida truncada en cuestión de segundos.