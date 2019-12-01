Miedo se apodera de la noche en Uruapan, Michoacán: ultiman a dos mujeres y dejan a un hombre herido en plena calle

Uruapan, Mich., a 21 de febrero de 2026.- El estruendo de las balas rompió la calma de la colonia Toreo el Alto en Uruapan. La noche de este 21 de febrero quedó marcada por el horror: sujetos fuertemente armados irrumpieron en la calle Francisco Alfaro y abrieron fuego contra tres personas, dejando un saldo devastador de dos mujeres muertas y un hombre gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en la vía pública cuando fueron sorprendidas por los atacantes. Sin mediar palabra —según versiones preliminares— los agresores dispararon en repetidas ocasiones y huyeron con rumbo desconocido, dejando tras de sí cuerpos tendidos sobre el asfalto y una escena de pánico absoluto.

Fueron los propios vecinos quienes, alarmados por las detonaciones, marcaron al número de emergencias al percatarse de que varias personas yacían heridas. En cuestión de minutos, paramédicos y elementos de los tres órdenes de gobierno arribaron al sitio. La escena era desgarradora: dos mujeres ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego, mientras que el hombre aún respiraba y fue trasladado de urgencia a un hospital bajo custodia.

La zona quedó acordonada de inmediato. Personal especializado en la escena del crimen inició el levantamiento de indicios balísticos y testimonios para integrar la carpeta de investigación por el doble homicidio. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras las autoridades intentan esclarecer el móvil de este ataque que volvió a teñir de sangre las calles de Uruapan.