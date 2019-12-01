Por presunto exceso de velocidad, se registra volcadura de camión de carga en el Fray Junípero Serra de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 12:33:42

Querétaro, Quéretaro, a 8 de septiembre de 2025.- Solo daños materiales, fue lo que dejó la volcadura de un camión de carga, la cual se registró sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Fue sobre el kilómetro 32, en donde la unidad perdió el control, por el presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó que posteriormente volcara.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, brindaron los primeros auxilios y descartaron personas heridas.

La vialidad fue abanderada, por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que solo quedó en daños en el vehículo.