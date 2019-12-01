Por presuntas causas naturales, fallece hombre en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 16:55:11

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Por presuntas causas naturales, un hombre perdió la vida cuando caminaba por calles del primer cuadro de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que en la esquina de las calles Agrarismo y Héroe de Nacozari, una persona se había desvanecido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte del individuo.

Con base en lo anterior, al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.