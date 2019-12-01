Por presuntamente extorsionar a una adolescente, sujeto es vinculado a proceso en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de José Manuel “N”, por su posible relación en el delito de extorsión agravada, cometida contra una adolescente de 15 años, en el municipio de Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que obran en la Carpeta de Investigación, la madre de la víctima denunció que su hija recibía mensajes por vía WhatsApp en los que el imputado le exigía mantener relaciones sexuales, amenazándola con arruinarle la vida en caso de negarse.

Debido al temor de que dichas amenazas se cumplieran, la adolescente accedió a verlo el pasado 29 de enero; sin embargo antes del encuentro, el agresor le solicitó dinero a cambio de dejarla en paz.

Derivado de estos hechos, el personal de la Fiscalía Especializada implementó un operativo en el que se permitió la detención de José Manuel “N”, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público que integró la Carpeta de Investigación correspondiente.

El imputado fue presentado ante el Juez de Control que, luego de valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.