Por presuntamente amenazar de muerte a una familia en Uruapan, Michoacán, es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 12:06:20

Uruapan, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Édgar Alejandro “N”, por su posible responsabilidad en el delito de amenazas, cometido en agravio de María Concepción V. y P.G.V.

Sobre el particular se informó, que con base en los autos que obran en la Carpeta de Investigación, el 16 de julio de 2025, las víctimas, madre e hija, salían de su domicilio cuando se encontraron con el investigado, quien al verlas comenzó a insultarlas y a proferir diversas amenazas de muerte. Asimismo, se estableció que, de manera constante, cada vez que las observa, las intimida con expresiones amenazantes.

Durante la audiencia de continuación de audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Édgar Alejandro “N” por el hecho que la ley señala como delito de amenazas, al existir datos de prueba suficientes que permiten establecer su posible participación en los hechos.

El Juez de Control impuso medidas cautelares y autorizó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.