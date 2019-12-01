Identifican a mujer muerta en accidente el sábado en Morelia, Michoacán

Identifican a mujer muerta en accidente el sábado en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 13:22:12
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Morelia, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Como Alejandra “N”, de 35 años, fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente en la Morelia-Salamanca la noche del sábado en esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del sábado, autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, se registró un accidente vehicular.

En el sitio se localizó una camioneta volcada, y dentro de esta el cuerpo sin vida de quien a la postre fue identificada como Alejandra “N”, vecina de Tarímbaro.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado ya que se presume que el vehículo volcado fue impactado por otro auto.

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