Tras “películesca” persecución, abaten a un delincuente y recuperan auto robado en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 10:25:16

Morelia, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Tras una “peliculesca” persecución por varias de las principales vialidades de la capital michoacana, elementos de la Guardia Civil abatieron a un delincuente, lesionaron a otro y recuperaron un auto robado en esta ciudad de Morelia.

El inicio

Todo comenzó cuando elementos de la Guardia Civil fueron alertados de que sobre la carretera Morelia-Salamanca, en dirección norte-sur, circulaba un vehículo Suzuki, Suift, de color gris, con reporte de robo.

El operativo

De inmediato los oficiales estatales montaron un operativo, y fue a la altura del Tec de Morelia, en donde tuvieron a la vista el vehículo.

Con base en lo anterior le marcaron el alto a los ocupantes quienes lejos de acatar la instrucción, emprendieron la huida sobre la avenida Morelos Norte.

La persecución

Ante lo anterior se inició una persecución, primero sobre la avenida Morelos Norte, luego sobre la avenida Nocupétaro y posteriormente rumbo a la Monumental de Morelia.

Mientras esto sucedía los delincuentes disparaban contra los uniformados, quienes repelían la agresión.

Fue frente a la Plaza de Toros en donde los delincuentes detuvieron su loca huida, en el lugar un facineroso murió y el otro resultó herido.

Finalmente perdió al de la FGE tomó conocimiento de los hechos.