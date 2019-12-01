Ataque armado contra familia deja tres muertos, incluído un niño, en Pénjamo, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 11:32:08

Pénjamo, Guanajuato, 15 de marzo del 2026.- Un ataque armado ocurrido la noche del sábado dejó tres personas muertas, entre ellas un niño, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Los hechos se registraron en la colonia Lázaro Cárdenas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban conviviendo afuera de una vivienda cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego en su contra.

Tras escucharse las detonaciones, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al lugar confirmaron que dos adultos y un menor de aproximadamente tres años ya no contaban con signos vitales.

Después del ataque, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal de Guanajuato acudieron al sitio para resguardar la zona y establecer un perímetro de seguridad.

Las autoridades permanecieron en el lugar en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, encargado de realizar las diligencias correspondientes y comenzar las investigaciones del caso.

Por su parte, el gobierno municipal de Pénjamo condenó el ataque armado y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.