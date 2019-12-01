FGE imparte ponencia sobre uso seguro de redes sociales en Chilchota y Cherán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 13:17:07

Morelia, Michoacán, 15 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el uso responsable de las tecnologías digitales, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Dirección de Policía Cibernética, impartió la ponencia “Uso seguro de redes sociales” en los municipios de Chilchota y Cherán.

La primera sesión se llevó a cabo en la localidad de Ichán, donde participaron 14 personas.

Posteriormente, en la comunidad de Santa Cruz Tanaco, se desarrolló una segunda ponencia dirigida a 120 alumnos, seis padres de familia, seis elementos de Seguridad Pública y cuatro docentes.

Durante la actividad, impartida por Miguel Correa Zamudio, se abordaron problemáticas como el grooming, sexting y ciberbullying, destacando la importancia de identificar señales de alerta y aplicar medidas preventivas para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

El especialista explicó que las redes sociales y el internet son herramientas clave para la comunicación, el aprendizaje y el entretenimiento, pero advirtió que su uso inadecuado puede facilitar conductas que deriven en delitos cibernéticos.

Asimismo, exhortó a los asistentes a fortalecer la comunicación familiar, aplicar medidas de seguridad en dispositivos y cuentas digitales, proteger la información personal y denunciar cualquier conducta que represente un riesgo.

Con estas acciones, la Fiscalía reiteró su compromiso de impulsar estrategias de prevención y capacitación para promover entornos digitales más seguros para la población michoacana.