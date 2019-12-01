Irán afirma haber usado por primera vez misil balístico Sejil contra Israel

Irán afirma haber usado por primera vez misil balístico Sejil contra Israel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 08:59:03
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Teherán, Irán, 15 de marzo del 2026.- La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) anunció que utilizó por primera vez el misil balístico de combustible sólido “Sejil” en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Mehr News Agency.

Según el reporte, el lanzamiento formó parte de una ofensiva dentro de la escalada militar que enfrenta a Irán con Israel en medio del conflicto regional.

El misil Sejil es un proyectil balístico superficie-superficie desarrollado por Irán, con un alcance estimado de alrededor de 2 mil kilómetros y propulsado por combustible sólido, lo que permite un despliegue más rápido que los misiles de combustible líquido. 

Además, se trata de uno de los sistemas estratégicos más avanzados del arsenal iraní y puede alcanzar velocidades muy altas, lo que complica su interceptación por los sistemas de defensa antiaérea.

El anuncio ocurre en medio de la intensificación de ataques y represalias entre Irán e Israel, tras operaciones militares recientes en la región que han elevado las tensiones en Medio Oriente.

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