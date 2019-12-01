Aseguran sustancias ilícitas en la colonia Torreón Nuevo de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 14:32:10
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en la colonia Torreón Nuevo, aseguraron diversas dosis de narcótico.

Sobre el particular se informó que dicha intervención se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre actividades ilícitas en un domicilio de la calle Camelina, por ello, la Fiscalía Especializada integró una carpeta de investigación y solicitó una orden de cateo, misma que fue concedida por un Juez de Control.

La inspección fue llevada a cabo por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, en coordinación con elementos de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Como resultado, fueron aseguradas cinco bolsas de plástico con una sustancia cristalina granulosa con características propias de la metanfetamina, equivalente a 375 dosis; así como cigarros con vegetal verde con las características de la marihuana.

El narcótico asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones.

