Por homicidio culposo, Carpeta de Investigación por muerte de menor arrollado por el tren: FGE Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de julio 2026.- De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Tadeo, de 6 años de edad, quien fue arrollado por el tren cuando intentaba cruzar entre los vagones junto con su madre sobre la avenida Michoacán, a la altura de la colonia Jacarandas.

Sobre el particular se informó que la carpeta de investigación se integra, por el momento, bajo el delito de homicidio culposo, mientras se recaban los datos de prueba para determinar las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía analizará si el menor se encontraba bajo el cuidado de su madre al momento del incidente y revisará todas las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Como se recordará la tarde del martes, cuando el tren realizaba maniobras y permanecía detenido, bloqueando la circulación sobre la avenida Michoacán, la madre y el pequeño intentaron cruzar entre los vagones; sin embargo, la locomotora reanudó su marcha y el menor cayó a las vías, donde fue arrollado y perdió la vida.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.