Por feminicidio detienen a influencer “Wero Bisnero”; intentó escapar en ropa interior

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 08:50:20

Atizapán, Estado de México, a 8 de octubre 2025.- Personal de seguridad del Estado de México, capturó al influencer Rodolfo “N”, conocido como “Wero Bisnero”, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

La personalidad de redes sociales está señalada por la muerte de Renata Palmer, con quien aparentemente sostenía una relación de noviazgo, perpetrada el pasado 4 de octubre en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza.

Según las autoridades, la noche del crimen, la supuesta pareja habría discutido, por lo que el ahora detenido se presentó en el departamento de la víctima y la asesinó dentro de la vivienda mientras la hija de Palmer se encontraba en el lugar.

Luego de perpetrar el feminicidio, el “Wero Bisnero” regresó a su departamento, ubicado en la misma torre residencial y le pidió ayuda a su esposa, quien lo apoyó a quitarse la ropa ensangrentada en intentó quemarla en la estufa.

El sujeto trató de abandonar el complejo habitacional semidesnudo; sin embargo, la pluma del acceso y salida lo detuvo, momentos después, policías los interceptaron y se entregó a las autoridades.

Cabe señalar que Rodolfo “N” fue vinculado a proceso por feminicidio y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

De igual forma, su cónyuge fue detenida en su departamento.