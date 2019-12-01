Por falla mecánica se incendia tráiler/pipa cargado con gasolina; bomberos lograron sofocar el fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 15:24:07

Morelia, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- Momentos de tensión y zozobra se vivieron el el Libramiento Poniente de Morelia, luego de que debido a una, falla mecánica, se comenzara a incendiar un tráiler/pipa cargado con gasolina, afortunadamente todo quedó en un susto.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la colonias Defensores de Puebla y Rafael Carrillo se estaba incendiando un tráiler.

De inmediato se trasladaron al sitio el cuerpo de bomberos, quienes lograron sofocar el fuego que salía del motor de la unidad.

Finalmente todo quedó en un gran susto, ya que el camión transportaba gasolina