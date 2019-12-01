Por distintos delitos en 11 municipios de Michoacán, aprehenden a 16 personas

Por distintos delitos en 11 municipios de Michoacán, aprehenden a 16 personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 09:00:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mchoacán, a 9 de diciembre 2025.- Como resultado de acciones operativas conjuntas, derivadas del Plan Paricutín, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), en 11 municipios detuvieron, por distintos delitos a  16 personas, y aseguraron 7 vehículos robados, un arma y droga.

Sobre el particular se informó que dichas acciones se registraron en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Jacona, Buenavista, Indaparapeo, Álvaro Obregón, Lagunillas, Santa Ana Maya y Tanhuato, donde los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, Seguridad y Guardia Nacional obtuvieron los mencionados resultados producto del incremento a las labores de vigilancia y operatividad. 

En total se aseguraron a 16 personas, y fueron recuperados siete vehículos con reporte de robo, así como un arma corta y 48 envoltorios con diferentes enervantes, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Zamora, Michoacán: balean a empleado de un OXXO en presunto intento de asalto
Por distintos delitos en 11 municipios de Michoacán, aprehenden a 16 personas
Promedio diario de homicidios bajó 37% desde llegada de Sheinbaum al poder, destaca SESNSP
Dos automóviles y 3 motos escoltaron al coche explosivo previo a ataque en Coahuayana, Michoacán
Más información de la categoria
Martes de marcha y movilizaciones en la CDMX; exigen acceso libre y universal al cannabis
Donald Trump amenaza con arancel del 5% a México si no cumple con Tratado de Aguas
Promedio diario de homicidios bajó 37% desde llegada de Sheinbaum al poder, destaca SESNSP
Dos automóviles y 3 motos escoltaron al coche explosivo previo a ataque en Coahuayana, Michoacán
Comentarios