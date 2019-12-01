Por causas desconocidas muere mujer en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 08:35:03

Morelia, Michoacán, a 8 de julio 2026.- El cuerpo de una mujer que murió bajo condiciones aún sin precisar, fue localizado en la lateral de la avenida Madero Poniente, en las inmediaciones de la colonia Tres Puentes.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, justo frente a la tienda Bodega Aurrera, estaba tirada una mujer inconsciente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de protección civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte de una mujer.

Con base en lo anterior personal de la FGE acusaron al sitio para dar fe del levantamiento del cuerpo, e iniciar las investigaciones que el caso amerita.