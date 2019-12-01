Ataque armado en barbería de Tepito deja dos personas sin vida; investigan agresión directa

Ataque armado en barbería de Tepito deja dos personas sin vida; investigan agresión directa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 22:57:28
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Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- Al menos dos personas murieron tras un ataque armado registrado al interior de una barbería ubicada sobre la calle Tenochtitlán, en la colonia Morelos, en la zona de Tepito, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, los primeros reportes indican que se trató de una agresión directa, por lo que se dio aviso al agente del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de la policía capitalina y servicios de emergencia, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las labores de atención e investigación.

De acuerdo con los reportes de los testigos, señalaron que al menos dos personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

La SSC informó que ya se realiza la búsqueda de los probables responsables mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Asimismo se espera que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleve a cabo los peritajes y continúe con las investigaciones para esclarecer los hechos.

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