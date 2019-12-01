Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM

Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 13:17:50
Ciudad de México, a 6 de octubre 2025.- Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM fueron desalojados de las instalaciones por una amenaza de artefacto explosivo, informó la escuela a través de un comunicado oficial.

En redes sociales, la facultad que ante la amenaza activaron el protocolo correspondiente de actuación en este tipo de casos.

“Ante una amenaza de un posible explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones”, indicaron las autoridades en la cuenta oficial de X.

Además, en la nota la Facultad de Ciencias Sociales indicó que el personal administrativos realizó las revisiones respectivas con apoyo de especialistas y bomberos de la Ciudad de México.

En redes sociales circulo un mensaje con la supuesta amenaza: “encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

