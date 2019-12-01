AMLO es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 6 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no dudo un segundo en afirmar que no habrá ruptura con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, pese a los intentos de la oposición por dividir al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).
Durante su mensaje en el Zócalo capitalino, ante miles de asistentes, la mandataria federal advirtió que sus adversarios políticos buscan fracturar el proyecto de cambio iniciado por López Obrador.
“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos el objetivo del movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir, porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México”, afirmó.
La mandataria mexicana destacó que el expresidente “fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios”, dijo.
La jefa del Ejecutivo federal subrayó que seguirá el mismo camino de su predecesor y recalcó su compromiso con el pueblo de México:
“Y escúchenlo bien: su presidenta tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios, porque por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo, al pueblo de México.”