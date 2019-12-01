Cae otra presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

Cae otra presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 14:40:14
Ciudad de México, a 6 de octubre 2025.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a Norma Angélica “N”, por su presunta responsabilidad en los homicidios de Ximena Guzmán y Jesús Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la capital.

Según el periodista Antonio Nieto, la sospechosa facilitó información y ocultó pruebas de los asesinos materiales.

Asimismo, la misma fuente indicó que la mujer fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.

Cabe recordar que las autoridades capitalinas aseguraron que “al menos cuatro personas” habrían participado en el asesinato de ambos funcionarios y afirmaron que el atentado contó con “un importante grado de planeación”.

Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, secretaria particular y coordinador de Asesores de Brugada, respectivamente, fueron acribillados poco después de las 7:00 h del 20 de mayo, en la alcaldía Benito Juárez.

Noventa Grados
