Intento de asalto a camioneta de valores termina en tiroteo, persecución y accidente, en León; hay 6 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 14:10:07
León, Guanajuato, a 6 de octubre 2025.- Un intento de robo a una camioneta de valores de la empresa Sepsa derivó en un tiroteo entre los presuntos asaltantes y los escoltas de la unidad que dejó a un albañil herido, posteriormente en una persecución de los malhechores por parte de la Guardia Nacional, la cual terminó en accidente vial con cinco elementos de seguridad lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se desarrollaron en la Plaza Obelisco, ubicada en la ciudad de León, Guanajuato, cuando cuatro sujetos con los rostros cubiertos que se movilizaban en dos motocicletas llegaron al sitio e intentaron sorprender a los custodios, quienes repelieron la agresión.

Por lo anterior, los sospechosos huyeron en sus vehículos pero fueron perseguidos por agentes federales; no obstante, sobre el bulevar La Luz, la patrulla GN334346, presuntamente se saltó un semáforo en rojo para dar alcance a los supuestos criminales, pero se accidentó en la colonia Club Deportivo.

En el incidente cinco guardias nacionales resultaron lastimados y se les trasladó a un hospital donde los reportan en Código Verde.

Durante la revisión del lugar del intento de robo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego y dos motocicletas utilizadas por los presuntos delincuentes.

Los presuntos asaltantes se lograron dar a la fuga a pie y hasta el momento no se ha reportado su detención.

