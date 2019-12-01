La Cuarta Transformación solo le hace reverencia al pueblo de México: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 6 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro en su Informe de Actividades por su primer año de Gobierno, llevado a cabo en el Zócalo capitalino, que no sucumbirá ante presiones, ya que ella solo le hace reverencia al pueblo mexicano, porque la ciudadanía manda.
“Por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo: al pueblo de México. Que se oiga bien, que se oiga lejos: en México el que manda es el pueblo”, aseveró en su discurso.
En ese sentido, la mandataria mexicana dejó en claro que sus adversarios políticos han buscado fracturar el proyecto que significa la Cuarta Transformación, sin embargo, no lo han logrado.
“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos el objetivo del movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir, porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México”, indicó, al referirse a lo iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios”, describió sobre el exmandatario.