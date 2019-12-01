Desmiente Gobierno de Nuevo León suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de Los Famosos México 2025; no es motivo de fiesta estatal

Desmiente Gobierno de Nuevo León suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de Los Famosos México 2025; no es motivo de fiesta estatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 13:30:24
Monterrey, Nuevo León, 6 de octubre de 2025.- El Gobierno del Estado de Nuevo León desmintió la circulación de un supuesto comunicado oficial en redes sociales, en el que se informaba sobre la suspensión de clases y actividades laborales tras el triunfo del influencer Aldo de Nigris en el reality show La Casa de los Famosos México 2025.

A través de sus canales oficiales, la administración estatal, a cargo del gobernador Samuel García, aclaró que el documento es falso y que no se ha decretado ningún tipo de suspensión, ni escolar ni laboral.

“Se informa a la ciudadanía que circula en redes sociales un falso comunicado referente a la supuesta suspensión de actividades. El Gobierno del Estado de Nuevo León aclara que NO se ha suspendido ningún tipo de actividad, ni escolar ni laboral. Se exhorta a la población a no difundir información no verificada y a mantenerse informada únicamente a través de los canales y fuentes oficiales del Gobierno del Estado”, señaló la autoridad.

El gobierno nuevoleonés reiteró su llamado a la población para evitar compartir información no confirmada, ya que este tipo de publicaciones falsas pueden generar confusión y desinformación entre la ciudadanía, una vez que varias personas cayeron en la noticia falsa.

