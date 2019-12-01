Operativo en Mazatlán resulta en aseguramiento de armas, explosivos y equipo para drones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 07:45:46

Mazatlán, Sinaloa, a 8 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal aseguró 42 artefactos explosivos improvisados, 15 drones y tres armas largas, durante un operativo en Mazatlán, Sinaloa.

Según un comunicado de las Comandancias de la III Región Militar y de la 9/a. Zona Militar, el aseguramiento se realizó en la comunidad de El Rosario, perteneciente a la ciudad portuaria.

Igualmente se informó que, además del armamento y los explosivos, las fuerzas federales decomisaron seis cargadores, 15 rollos de cable de fibra óptica para drones, 14 baterías, 15 controles, siete gafas y tres pantallas para operar estos dispositivos, así como equipo táctico diverso.

También se mencionó que, todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán.

Por último, las autoridades destacaron que, en el actual sexenio, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado 27 mil 844 armas de fuego, 5 millones 22 mil 823 cartuchos y 122 mil 485 cargadores.