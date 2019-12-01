Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:23:58

Apatzingán, Mich., a 9 de septiembre de 2025.– Este martes elementos de la Policía Municipal fueron atacados con drones cargados de explosivos, en un hecho que se suma a los múltiples escenarios de guerra en la región.

De acuerdo con reportes locales, los uniformados se dirigían a verificar la presencia de una camioneta completamente calcinada, tras los intensos enfrentamientos entre grupos criminales, en una brecha cercana a la localidad de Chandio, en la zona de la presa del Rosario.

Al llegar al sitio comenzaron a sobrevolar drones que liberaron artefactos explosivos dirigidos contra las patrullas. Sin embargo, ninguno de los proyectiles hizo blanco en las unidades, .

La camioneta incinerada encontrada en el lugar es considerada un posible indicio de las cruentas batallas entre facciones rivales que se disputan el control del territorio, mientras que la agresión con drones expone la vulnerabilidad de los cuerpos policiales que diariamente patrullan bajo el acecho del crimen organizado.

Las autoridades municipales y estatales no han emitido una postura oficial sobre este inédito ataque, que eleva aún más la tensión en un municipio que parece atrapado entre fuego cruzado y tecnología bélica de alto impacto.