Policías de Ario evitan detención por reportarse con COVID; aún hay elementos en activo: Torres Piña
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 14:02:04
Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre del 2025.- Luego de que en medios de comunicación circuló la versión de que el municipio de Ario de Rosales se había quedado sin policía municipal tras un operativo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), su titular Carlos Torres Piña afirmó que aún hay elementos en activo y que otros evitaron la detención al no presentarse a trabajar al afirmar estar enfermos de COVID.

En conferencia de prensa, el Fiscal general señaló que tras la investigación de un feminicidio, se determinó que habrían participado un total de nueve elementos de la policía municipal de Ario de Rosales, por lo que hay nueve órdenes de aprehensión en contra de dichos elementos.

Sin embargo, el día de ayer se iban a cumplimentar pero los elementos se declararon con COVID, por lo que dejaron sus funciones y no se concretó la detención.

Torres Piña adelantó que este día una de ellas será cumplimentada este día y seguirán las diligencias para cumplimentar el resto.

