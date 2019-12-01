Descarta Fiscal que “El Licenciado” haya sido torturado en detención

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre del 2025.- Luego de que en audiencia de vinculación a proceso, Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, aseguró que había sido torturado en su detención, el Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, desmintió tal versión y aseguró que se trata de mentiras de este y su abogada.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que El Licenciado, presunto autor intelectual del homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, firmó de conformidad cuando fue entregado a las autoridades del Estado de México cuando fue entregado al Penal del Altiplano, documento en el que afirma que no fue maltratado, violentado, ni torturado.

Asimismo, detalló que el implicado fue detenido en flagrancia en posesión de armas y droga, además de que ofreció 10 mil dólares a los elementos policiales para evitar su detención.

En cuanto a las órdenes de aprehensión cumplimentadas a los elementos municipales que fungían como escoltas, Torres Piña aclaró que son por delitos como homicidio calificado, lesiones calificadas por comisión por omisión en calidad de garantes.

Reiteró que fueron cumplimentadas siete de las ocho órdenes de aprehensión, la octava se trata de el Coronel, José Manuel J., en este sentido, apuntó que ha solicitado la colaboración de otras instituciones para dar con su paradero, pero aún no se ha emitido una ficha de búsqueda.

También se citó a integrantes de la Guardia Nacional para declarar pues formaban parte de la su círculo de seguridad, por lo que seguirán las indagaciones del caso.