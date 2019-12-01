Hallan cuatro cuerpos en predio propiedad de Carlos Bautista Tafolla; agradece a madres buscadoras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 13:26:44
Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- El diputado del Movimiento del Sombrero en Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, informó sobre el hallazgo de al menos cuatro cuerpos en una propiedad familiar ubicada en la zona de Toreo El Alto en Uruapan, Michoacán, en el camino que conecta con Tiamba, luego de que colectivos de madres buscadoras acudieran al sitio tras una denuncia hecha por él mismo.

Bautista Tafolla recordó que tiempo atrás había señalado que, en dicho terreno —abandonado por su familia debido a la presencia del crimen organizado—, un perro encontró un cráneo humano, lo que motivó su llamado a los colectivos de búsqueda.

“Le agradezco al colectivo de las madres buscadoras… Han estado yendo a buscar y ya han encontrado 4 cuerpos. Al parecer hay muchísimos más”, señaló el legislador a través de una publicación en redes sociales.

El diputado reconoció la labor de las mujeres que integran estos grupos y lanzó un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar el apoyo institucional que requieren en su labor humanitaria.

“Hago un llamado a los tres órdenes de gobierno para apoyar a estos grupos que lo único que buscan es darles eterno descanso a sus familiares”, expresó.

Asimismo, agradeció a la ciudadanía por compartir su mensaje y seguir sus plataformas, afirmando que aunque no cuentan con los recursos millonarios de los partidos políticos, sí poseen “algo más importante: el apoyo del pueblo”.

Las labores de búsqueda continúan en la zona ante la posibilidad de que existan más restos humanos.

