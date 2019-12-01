Aseguran 15 centros de concentración de químicos para producir estupefacientes en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 13:25:04

Culiacán, Sinaloa, a 28 de noviembre 2025.- Personal de seguridad federal localizó y aseguró 15 centros de concentración de sustancias químicas en el estado de Sinaloa, en donde aseguraron 17 mil 195 litros de productos para elaborar estupefacientes sintéticos; además, capturó a dos personas con 50 mil pesos en efectivo y pastillas.

De acuerdo con información oficial, los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Culiacán, Cósala y Badiraguato, en lugares donde también confiscaron cuatro reactores y cuatro condensadores utilizados para la elaboración de metanfetamina.

En la capital de la entidad, sobre el boulevard Universitarios, se detuvo a dos personas del sexo masculino, a los cuales se les encontró doscientas pastillas de drogas sintéticas, 50 mil dólares en efectivo y conducían un vehículo, el cual se verifica su procedencia.

Todo lo aseguradoy los detenidos fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones respectivas y define la situación jurídica de los detenidos.