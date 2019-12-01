Al menos 3 muertos en ataque armado cerca de Centro de Dolores Hidalgo, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 14:31:41

Dolores Hidalgo, Guanajuato, a 28 de noviembre 2025.- Al menos tres personas fueron ultimadas a tiros por dos motociclistas, a las afueras de un domicilio de la colonia Satélite, a unas cuadras de distancia del Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas tomaban algunas bebidas cuando los agresores dispararon en múltiples ocasiones en su contra.

Fueron los vecinos de la zona los que llamaron al número de emergencias 911 para reportar el ataque armado.

Por lo anterior, personal de seguridad se movilizó al sitio y a su llegada localizó los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer.

Al acreditar que las víctimas no contaban con signos vitales, los agentes policiacos solicitaron la presencia de los especialistas en escenas del crimen, quienes al arribar comenzaron con las diligencias de ley y autorizaron el levantamiento de los cuerpos.