Joaquín Guzmán López se declarará culpable en una corte de Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 14:17:22
Illinois, Estados Unidos, 28 de noviembre del 2025.- Joaquín Guzmán López, apodado “El Güero”, hijo de Joaquín Guzmán, decidió declararse culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas en su próxima audiencia a celebrarse el lunes 1 de diciembre.

La minuta de la Corte de Distrito de Illinois, en Chicago, reveló que la audiencia programada para el próximo lunes en punto de las 13:30 horas será una comparecencia para cambio de declaratoria para Guzmán López, quien enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio del año 2024 Joaquín Guzmán López entregó al cofundador del Cártel de Sinaloa Ismael “Mayo” Zambada  a las autoridades estadunidenses en El Paso, Texas, luego de secuestrarlo.

De manera paralela, el capo decidió entregarse a las autoridades estadounidenses, por lo que fue detenido junto a Ismael Zambada en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas.

Ahora se sumará a su hermano Ovidio como negociador para obtener la posibilidad de alcanzar un acuerdo de evitar la cadena perpetua y reducir considerablemente su condena.

 

