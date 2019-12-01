Policía Morelia fortalece cercanía con vecinas y vecinos de Hacienda Tiníjaro

Policía Morelia fortalece cercanía con vecinas y vecinos de Hacienda Tiníjaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:29:49
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Morelia, Michoacán, 26 de marzo del 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, sostuvo un encuentro con habitantes del fraccionamiento Hacienda Tiníjaro con el objetivo de escuchar y atender sus reportes relacionados con la seguridad en la zona.

La reunión se realizó este 26 de marzo y contó con la participación de aproximadamente 150 vecinas y vecinos, quienes expusieron diversas inquietudes ante el funcionario y elementos de Policía Morelia.

Entre los temas abordados destacaron la prevención del delito, música a alto volumen, cultura de la denuncia, vehículos estacionados en banquetas, robo de motocicletas, quema de basura e incendios.

La visita se realizó siguiendo la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de mantener cercanía con la ciudadanía y atender sus demandas en materia de seguridad.

Tras escuchar las peticiones, el secretario Alarcón Olmedo se comprometió a implementar diversas acciones, como recorridos constantes en el fraccionamiento, la creación de un grupo de WhatsApp exclusivo para emergencias y la canalización de algunos casos con la Unidad Canina.

Además, durante el encuentro se informó a los asistentes sobre las distintas áreas de Policía Morelia y se recordó que la ciudadanía puede realizar reportes a través de la línea de contacto ciudadano 443 113 5000. Con estas acciones, la corporación busca fortalecer la cercanía y seguridad de las y los habitantes de la capital michoacana.

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