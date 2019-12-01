Arrollan a sujeto que se transportaba en su bicicleta en Cortázar, Guanajuato; perdió la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:57:26

Cortázar, Guanajuato, 26 de marzo del 2026.- La mañana de este jueves un hombre perdió la vida trasera arrollado cuando viajaba a bordo de su bicicleta cerca de la antigua estación del tren en el municipio de Cortázar, Guanajuato.

El suceso fue informado a través de la línea de emergencia 911 a las autoridades policiacas y socorristas alrededor de las 7 de la mañana de este jueves.

En el lugar encontraron a un hombre de la tercera edad con su bicicleta dañada, el cual ya no contaba con signos vitales por lo que de inmediato fue colocada la cinta amarilla dando parte a la fiscalía.

Personal del Ministerio Público se dio a la tarea de estar recopilando la información en el lugar para determinar las causas del percance que le cobraron la vida al masculino del cual hasta el momento se desconoce su identidad.