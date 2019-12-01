Policía Morelia detiene a dos sujetos en posesión de armas de fuego en el fraccionamiento Villas del Pedregal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 20:38:57

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron en el fraccionamiento Villas del Pedregal, a un par de sujetos en posesión de armas de fuego.

Al respecto se informó que elementos de la referida corporación llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el referido asentamiento.

En un momento determinado detectaron la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa situación por la que les marcaron el alto.

Fue al llevar a cabo una revisión entre sus pertenencias que se les encontraron un par de armas de fuego abastecidas con cargador y cartuchos útiles, situación por la que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.