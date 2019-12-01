Policía Morelia aprehende a presunto homicida en la colonia Lomas de Santiaguito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 17:47:11

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Policía Morelia, se logró la detención de un sujeto que había ultimado a tiros a una persona.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Morelia, fueron alertados de que en la colonia Lomas de Santiaguito, un sujeto acababa de ultimar a tiros a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes con la media filiación del presunto homicida iniciaron un operativo de búsqueda.

Con base en lo anterior se logró la detención del susodicho mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.